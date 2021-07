L’Inter è chiamata a rinforzare le corsie esterne: per quella di sinistra spunta un nome nuovo che è stato offerto ai dirigenti nerazzurri

Come anche sottolineato da Inzaghi nella sua conferenza di presentazione, l’Inter deve assolutamente rinforzare le corsie esterne. Se per quella di destra si è capito che il primo obiettivo è Bellerin dell’Arsenal, per quella di sinistra ci sono invece ancora dei dubbi oltre che un po’ di mistero sul prescelto di Marotta e Ausilio. Forse è Marcos Alonso, ma lo spagnolo del Chelsea costa molto tra cartellino e ingaggio. Ben nota ad agenti e intermediari l’esigenza dell’Inter, per questo motivo sul tavolo dei dirigenti giungono diverse ‘offerte’: una delle ultime, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, porta in dote il terzino uruguagio Marcelo Saracchi.

Calciomercato Inter, proposto Saracchi del Lipsia

Saracchi è stato per l’appunto proposto al club di viale della Liberazione. Rientrato dal prestito al Galatasaray, il 23enne di proprietà del Lipsia non ha costi elevati seppur al momento non sembra scaldare molto la dirigenza interista.