Lazaro, futuro segnato: può tornare in Premier League o in Bundesliga

La situazione di Valentino Lazaro continua ad essere costantemente in bilico. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’austriaco è fuori dai piani di Simone Inzaghi e si cerca una sistemazione, magari a titolo definitivo. Potrebbe tornare in Premier o in Bundesliga, anche se non è da escludere a priori un interessamento del Cagliari in prestito se dovesse partire Nandez.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore