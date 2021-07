Calciomercato Inter: Lukaku è da tanti mesi tornato nel mirino in Premier League. Una notizia potrebbe riempire di gioia i tifosi nerazzurri

Grazie alle sue prestazioni di altissimo livello, Romelu Lukaku è tornato a far parlare di sé anche in Premier League. Soprattutto Manchester City e Chelsea sono molto interessati al cartellino del centravanti dell’Inter che, però, è concentrato solo sulla sua avventura in nerazzurro. Ad ogni modo, secondo il ‘The Sun’, i ‘Blues’ sarebbero lanciatissimi su Robert Lewandowski adesso. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Chelsea su Lewandowski: bye bye Lukaku

Il Chelsea su Robert Lewandowski, stando a quanto riportato nelle ultime ore in Inghilterra. I ‘Blues’ sono pronti ad offrire al Bayern Monaco almeno 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dello straordinario centravanti polacco.

E così, quindi, pare chiaro che Romelu Lukaku rimarrà all’Inter (anche se non c’erano poi così tanti dubbi, per la società è praticamente incedibile e lui vuole rimanere). Una bella notizia anche per i tifosi nerazzurri che, nonostante il momento di difficoltà e la cessione di Hakimi, vedranno la squadra Campione d’Italia confermata in blocco.