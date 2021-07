L’Inter prova a regalare Nandez a Simone Inzaghi. Trattativa non semplice, serve l’apertura del Cagliari alle ‘condizioni’ del club nerazzurro

Nandez a zero. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il piano dei nerazzurri è proprio questo: portarsi a casa il jolly uruguagio senza tirare fuori un euro. In che modo? Con una operazione di maxi scambio comprendente due-tre giocatori ‘sacrificabili’, da Nainggolan (la buonuscita può paradossalmente aiutare Marotta e Ausilio) a Pinamonti passando per qualche giovane di interesse per i sardi. Così la società di viale della Liberazione avrebbe pure la possibilità di mettere a bilancio delle plusvalenze.

L’altra strada, che si può intrecciare con la prima, è ovviamente quella del prestito, magari un po’ oneroso, più diritto di riscatto. Con la cifra dell’acquisto a titolo definitivo che si può ridurre di molto inserendo, appunto, delle contropartite.

Calciomercato, affare Nandez: Giulini deve venire incontro all’Inter

Vediamo quali saranno gli sviluppi, se insomma Giulini verrà incontro all’Inter con la quale è in ottimi rapporti, ‘accontentando’ al contempo il 25enne ex Boca Juniors, con cui la dirigena interista non avrà problemi a trovare una intesa per il contratto.