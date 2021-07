Agente Lazaro: “Stiamo ancora analizzando tutte le possibilità, dovremo pensare”

Inter, Max Hagmayr agente di Valentino Lazaro ha spiegato la situazione del suo assistito e ha fatto capire che non sarà molto semplice da risolvere

L’agente di Valentino Lazaro torna a parlare della situazione del suo assistito intervistato da O Jogo. Queste le sue prime dichiarazioni: “Ci sono altri grandi club interessati a Valentino“. Il calciatore dopo l’anno in prestito al Borussia Monchengladbach, è tornato a Milano ma tendenzialmente non rientra nel nuovo progetto di Simone Inzaghi.

Come si capisce dalla parole dette dal suo procuratore, la situazione è ancora tutta in divenire e infatti in merito alla domanda sull’interessamento del Benfica Max Hagmayr ha risposto e ribadito: “Non voglio parlarne troppo in questo momento, non è il momento giusto. C’è sempre una possibilità, ma ci sono molti altri big club interessati. E’ una società interessante, ma ogni trattativa al momento è lontana dall’essere chiusa. Stiamo ancora analizzando tutte le possibilità, dovremo pensare”. Ennesimo problema da risolvere per Beppe Marotta e Piero Ausilio possibilmente prima dell’inizio dei vari campionati europei.