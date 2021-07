Calciomercato Inter: Denzel Dumfries rimane un chiaro obiettivo sulla fascia per i nerazzurri per il dopo Achraf Hakimi. Tutti i dettagli

Nahitan Nandez, adesso, sembra veramente ad un passo dall’Inter. Il calciatore del Cagliari, anche se mancano ancora alcuni dettagli, sembra indirizzato verso la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nonostante questo, comunque, i nerazzurri non mollano Denzel Dumfries. Il giocatore che, nei piani di Marotta e colleghi, è il sostituto ideale di Achraf Hakimi. E lo stesso laterale olandese apre all’approdo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dumfries ‘apre’: ma gli ostacoli rimangono

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, giungono novità in merito al futuro di Denzel Dumfries che senza ombra di dubbio non rimarrà al Psv. E’ probabile infatti che il giocatore chieda nelle prossime ore di essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, un tipo di operazione che permetterebbe all’Inter di portarlo a Milano.

Se il club olandese riuscisse ad accontentarlo, la trattativa verrebbe chiusa in pochissimo tempo. In caso contrario, comunque, aperta la pista di Zappacosta. Di sicuro, dalle parti di Viale della Liberazione, sperano che qualcosa si sblocchi per quanto riguarda Dumfries.