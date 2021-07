Non solo Cristiano Ronaldo: il PSG guarda anche in casa Inter per sopperire all’eventuale partenza di Kylian Mbappe

In casa Paris Saint Germain sono ore caldissime di calciomercato soprattutto in entrata. Il club parigino sta infatti allestendo un vero e proprio dream team per dare l’assalto alla Champions League. Lo sa bene l’Inter che ha ceduto proprio ai francesi a caro prezzo Achraf Hakimi che è solo uno dei tanti tasselli su cui ha deciso di lavorare la squadra transalpina che rischia però di perdere la propria superstar. Il PSG potrebbe infatti andare a cedere Kylian Mbappe all’altare dei conti, ma anche e soprattutto per la forte insistenza del Real Madrid. Al suo posto nel caso i francesi potrebbero fiondarsi nuovamente su Cristiano Ronaldo, che non è l’unica alternativa del caso. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, PSG scatenato: anche Lautaro per il dopo Mbappe

L’eventuale dopo Mbappe al PSG potrebbe essere Lautaro Martinez. A maggior ragione se i parigini riuscissero a piazzare altrove Icardi, conteso tra Juventus, Roma e Tottenham. A favorire l’eventuale addio del ‘Toro’ verso la capitale francese potrebbe esserci inoltre l’agente del ragazzo, Camano, lo stesso di Hakimi finito proprio al PSG.

Va inoltre considerato il buon rapporto tra Marotta e Leonardo oltre al prezzo di 80 milioni di euro raggiungibile dal Paris esattamente come accaduto con Hakimi inserendo qualche bonus importante.