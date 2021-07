Nuova idea di scambio in Francia per l’Inter che deve piazzare Andrea Pinamonti insieme all’agente Mino Raiola. Ipotesi col Nizza

L’Inter mantiene vivi i rapporti col Cagliari dopo l’addio di Dalbert e le papabili operazioni legate a Nandez e Nainggolan. Inoltre proprio a margine dell’affare legato al polivalente centrocampista uruguaiano dei sardi potrebbe essere connesso anche il futuro di Andrea Pinamonti, giovane attaccante nerazzurro che necessita di maggiore spazio e minuti importanti in Serie A per poter crescere. Eppure la soluzione sarda non è di certo l’unica plausibile all’orizzonte per lui che ha un ingaggio importante ed è assistito da Mino Raiola. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, scambio e nuovo jolly Atal | Affare con la regia di Raiola

Per Pinamonti si parla dunque sempre di Cagliari nell’ambito dell’affare Nandez, ma nelle ultime ore è spuntata la pista Nizza club col quale il suo procuratore, Raiola vanta eccellenti rapporti. Non mancano infatti le operazioni fatte col club rossonero: da Balotelli a Stengs, quest’ultimo piazzato proprio in questi giorni al Nizza, e non è dunque da escludere anche un asse per Pinamonti.

Nel caso specifico tra i due club può nascere un’idea di scambio che coinvolga proprio il giovane centravanti interista, e Atal, terzino destro algerino tuttofare in passato in orbita Inter. Si tratta di un autentico jolly capace di ricoprire più ruoli anche in diversi schieramenti tattici. Per fascia destra priorità restano comunque vive le piste per i soliti Nandez, Bellerin e Dumfries.