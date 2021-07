Lazaro, rispunta l’Eintracht | Possibile scambio: i dettagli

Inter, Valentino Lazaro potrebbe essere la perfetta pedina di scambio per arrivare a Filip Kostic dell’Eintacht Francoforte. La sfida a Mourinho è lanciata

Nuovo aggiornamento sulla possibilità dell’acquisizione del laterale sinistro Filip Kostic da parte della squadra nerazzurra. Secondo Sport Mediaset, sembrerebbe che l’Eintracht Francoforte sia disponibile alla cessione del calciatore e potrebbe intavolare con l‘Inter uno scambio con Valentino Lazaro. Questa possibilità è data dal fatto che sulla panchina della squadra tedesca ci sia Oliver Glasner, allenatore austriaco che conosce e stima il calciatore della squadra meneghina.

Questo scambio, non solo risolverebbe il problema di trovare una squadra al giocatore austriaco, che è fuori dal progetto del nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma sarebbe uno smacco per l’ex tecnico interista, ora alla Roma, José Mourinho che aveva richiesto l’esterno della squadra tedesca come rinforzo per la sua nuova esperienza in giallorosso. In ogni caso la sfida è ancora aperta, visto che la squadra della capitale è ancora in piena corsa per accaparrarsi il giocatore, per il quale l’Eintracht Francoforte chiede una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro.