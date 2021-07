Persyn: il giovane laterale destro va in prestito con diritto di riscatto al Bruges

Inter, il laterale destro della Primavera Tibo Persyn torna al Bruges con la formula del prestito con diritto di riscatto

Proseguono le manovre meno visibili in casa Inter riguardanti la squadra giovanile. Nella giornata di ieri, nel centro sportivo di Bruges, erano presenti gli agenti di Stanley Nsoki e Tibo Persyn. I due calciatori rispettivamente difensore del Nizza il primo e laterale destro dell’Inter il secondo, sarebbero pronti per giocare la prossima stagione nella squadra belga. Secondo quanto sostiene il quotidiano Nieuwsblad, i due giocatori avrebbero già svolto le visite mediche di rito. Sulla questione l’allenatore del Bruges Philippe Clement ha preferito soprassedere e aspettare le conferme delle due operazioni prima di dare dei giudizi sui due suoi futuri calciatori a disposizione.

Sempre secondo il giornale, non si dovrebbe attendere molto per la conferma e, per quanto riguarda il calciatore dell’Inter l’operazione verrà chiusa con un prestito con diritto di riscatto. Tibo Persyn quindi torna nella sua ex squadra, un po’ come avvenne per Vanheusden con lo Standard Liegi.