Marotta: “Utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, grazie al Green Pass”

Inter, l’amministratore delegato Beppe Marotta torna a dare la sua opinione sulla questione distanziamento tra tifosi all’interno degli stadi

In vista della prossima stagione di serie A, che inizierà il 21 agosto 2021 proprio con la sfida tra la nuova Inter di Simone Inzaghi e il Genoa, l’amministratore delegato della squadra milanese Beppe Marotta è tornato a parlare in merito alla questione pubblico negli stadi. Queste le sue prime dichiarazioni riprese dall’Ansa: “Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti”.

In merito alle decisioni prese dal Governo in questi giorni su questo delicato e sempre molto dibattuto argomento, non solo per quanto riguarda gli stadi, il manager ha poi aggiunto: “Con il distanziamento la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club. Pur apprezzando la decisione sulla riapertura, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti“.