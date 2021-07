Calciomercato Inter: Raiola sarebbe al lavoro per piazzare de Vrij, suo assistito, in Premier League. Ecco chi potrebbe essere il futuro erede dell’olandese

La cessione di de Vrij potrebbe diventare realtà in casa Inter entro la fine dell’estate. Raiola sarebbe al lavoro per piazzarlo in Premier, a club che potrebbero offrire una cifra importante e garantire di conseguenza una super plusvalenza all’Inter. Nell’immediato l’ex Lazio potrebbe venir rimpiazzato da Bastoni, in ottica futura invece ‘Tuttosport’ sostiene che venga tenuto in forte considerazione Zinho Venheusden.

Calciomercato, Vanheusden al Genoa ‘sognando’ un futuro all’Inter

Quest’anno il 21enne belga proverà a mettersi in mostra nel Genoa, dove è stato ceduto in prestito, così da fare esperienza nella nostra Serie A con la speranza di ritornare a Milano da protagonista e sostituire – in caso di addio – l’ex Lazio.