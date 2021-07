Inter: i nerazzurri vogliono Samuele Vignato in vista del futuro ma attenzione alla concorrenza dei rivalissimi della Juventus. I dettagli

Il calciomercato è iniziato praticamente da un mese, ma alcune società italiane come Inter e Juventus non hanno ancora definito obiettivi determinanti (Nandez da una parte e Locatelli dall’altra su tutti). Tuttavia, entrambi i club puntano su vari giovani di altissimo livello che ultimamente si stanno mettendo in mostra. Come Samuele Vignato, fratello di Emanuel (giocatore del Bologna), che piace sia ai bianconeri che ai nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, derby per Vignato: pista aperta, i dettagli

Samuele Vignato, giovanissimo talento del Chievo, anche lui come il fratello maggiore Emanuel è cresciuto nelle giovanili del club veneto. Trequartista del 2004 e tra i migliori prospetti ha fatto molto bene in Primavera e ha già esordito in prima squadra. Inter e Juventus, questo, lo sanno bene.

Infatti, secondo ‘Sky Sport’, entrambe cercheranno di acquistare Vignato. Ad un prezzo contenuto, certo, ma ci proveranno proprio questa estate. Il Monza di Galliani e Berlusconi ha già fatto un tentativo importante. 2,8 milioni al Chievo che ha risposto in maniera chiara quanto semplice: no. Dopo l’esclusione dalla B e dal calcio professionistico, ora i clivensi dovranno però rivedere le loro pretese.