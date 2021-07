Lautaro: non solo le spagnole adesso si fa sotto anche l’Arsenal

Inter, sull’attaccante Lautaro Martinez oltre al forte interessamento delle big spagnola spunta anche l’Arsenal che sta pensando a lui per sostituire Lacazette

Mentre Lautaro Martinez è impegnato a mantenersi in forma grazie all’ospitalità dei Liniers la sua precedente squadra, proseguono i rumors di mercato che lo riguardano. Oltre alle big spagnole con in testa l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone spunta una nuova pretendente dall‘Inghilterra. Secondo il ‘The Telegraph’ l’Arsenal sta pensando al calciatore argentino per sostituire Alexandre Lacazette che è stato inserito nella lista dei giocatori sul mercato e che quindi potrebbe lasciare la squadra londinese. Il club della Premier League avrebbe pronta un’offerta iniziale di 50 milioni di sterline, poco meno di 60 milioni di euro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In ogni caso, una proposta che difficilmente la società milanese potrebbe accettare, anche tenendo conto che la clausola rescissoria di Lautaro era di 111 milioni di euro e difficilmente verrà ceduto per una cifra troppo inferiore, sempre che non sia già stato inserito tra gli incedibili dal nuovo allenatore Simone Inzaghi.