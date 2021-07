Ritiro finito ma non per tutti: Lukaku, Perisic e i sudamericani restano ad Appiano

Inter, via libera da parte di Simone Inzaghi e della società alla maggior parte dei giocatori per un week-end in famiglia. Da lunedì si ricomincia con tutti gli effettivi

Con l'allenamento di questa mattina, è terminato il ritiro della squadra nerazzurra. I calciatori, ad esclusione di alcuni, hanno avuto il via libera per un week-end in famiglia e rientreranno al Training Suning Center solo lunedì mattina per la ripresa degli allenamenti, in vista sia della prossima amichevole dell'8 agosto con il Parma, sia soprattutto della prima giornata di campionato che sarà allo stadio Meazza contro il Genoa. Come dicevamo, alcuni calciatori passeranno il week-end nel centro sportivo nerazzurro per proseguire gli allenamenti e migliorare la forma fisica visto che sono rientrati da poco dalle vacanze.

I giocatori rimasti sono: Romelu Lukaku, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Ivan Perisic e Matias Vecino, che proseguiranno con la preparazione anche in questi giorni assieme ad alcuni Primavera. In attesa degli ultimi rinforzi, da lunedì Simone Inzaghi avrà a disposizione anche Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez e potrà finalmente iniziare al 100% a preparare la nuova stagione. Come ha spiegato il Corriere dello Sport.