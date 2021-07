Le strade di Real Madrid ed Inter potrebbero incrociarsi. I madrileni infatti vanno a caccia di un difensore e l’ultima idea potrebbe provenire proprio dai nerazzurri

La difesa a tre di Simone Inzaghi inizia a prendere forma anche sul campo con il rientro dei vari nazionali e sotto i dettami del nuovo allenatore. Tra i pilastri c’è anche Milan Skriniar, che però potrebbe presto tornare in auge anche in ottica calciomercato. In Europa c’è infatti un Real Madrid desideroso di rinnovare il proprio reparto difensivo con nuovi innesti di spessore dopo gli addii pesantissimi dei vari Sergio Ramos e Varane. Carlo Ancelotti spera di ricevere presto rinforzi per sopperire a due cessioni illustri molto complesse da sopperire. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, out Varane: Ancelotti punta su Skriniar

Nello specifico per la difesa dei blancos, Ancelotti sogna Koulibaly, centrale senegalese già allenato nel corso della sua esperienza biennale a Napoli. De Laurentiis spara sempre molto alto e l’alternativa può essere proprio Milan Skriniar stimato da Florentino Perez che è in ottimi rapporti con Marotta.

La proposta per arrivare al talentuoso slovacco, valutato intorno ai 60 milioni, può essere di 40 milioni di euro cash più il cartellino del terzino Alvaro Odriozola che ha valutazione sui 20 milioni.