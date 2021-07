De Vrij: “Lo Scudetto sul petto è per tutti noi il massimo orgoglio e la più grande motivazione”

Inter, il difensore Stefan De Vrij dopo aver apprezzato la nuova maglia nerazzurra ha dato le sue spiegazioni in merito alla prossima stagione che sta per iniziare

Le nuove maglie dell’Inter di quest’anno, quella a trama di serpente, che ricorda il simbolo del club nerazzurro che è il Biscione, con il nuovo sponsor Socios.com, sembra piacere alla tifoseria nerazzurra e non solo a loro. Il difensore Stefan De Vrij in merito ha detto: “La nostra nuova maglia mi piace molto, ha tanto stile, e poi lo Scudetto sul petto è per tutti noi il massimo orgoglio e la più grande motivazione per continuare tutti insieme a fare bene”. Il calciatore, ha poi proseguito l’intervista con GQ parlando della prossima stagione che sta per cominciare. Questi i suoi obiettivi: “Noi siamo l’Inter e abbiamo grandi motivazioni per fare sempre bene, in tutte le competizioni“.

Gli hanno fatto notare che finalmente potranno giocare davanti ai propri tifosi e lui ha spiegato: “C’è tantissima voglia! I nostri tifosi ci sono mancati tanto sugli spalti vuoti, anche se siamo sempre riusciti a sentirli vicini a noi anche in questo periodo. Però San Siro che canta per noi è un’emozione incredibile, non c’è niente di più bello per noi di sentire i nostri tifosi e sappiamo che con questa partnership potremo essere ancora più vicini a loro. Speriamo di poter riabbracciare presto i nostri tifosi anche allo stadio”.