Onana sta per sfumare | Accordo in arrivo

Inter, il portiere dell’Ajax Andre Onana che Beppe Marotta era pronto a prendere la prossima estate a parametro zero sta per finire in Ligue 1

Sembrava che il portiere dell’Ajax Andre Onana, che pareva potesse accasarsi la prossima estate a parametro zero all‘Inter, sia in procinto di lasciare già in questa sessione di mercato la squadra olandese. Secondo quanto ha scoperto Calciomercato.it, il Lione avrebbe offerto 5 milioni di euro per l’estremo difensore, ma il club olandese ne vuole almeno 7. Nella giornata di venerdì le due parti si sono confrontate e, probabilmente, non aspetteranno lunedì per vedere di chiudere la trattativa, visto che anche in questo week-end il confronto tra le parti sarà serrato per arrivare a trovare un accordo. L’Inter quindi dovrà trovare un altro profilo interessante per sostituire Samir Handanovic nell’eventuale prossima stagione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Tutto dipenderà anche dal rendimento dell’estremo difensore sloveno, che nella scorsa stagione non ha avuto un rendimento impeccabile. In ogni caso questa stagione non sarà importante solo per Handanovic, ma anche per i tanti portieri che la società meneghina ha girato in prestito a diverse squadre e che ambiscono tutti ad una maglia da titolare. Magari la soluzione potrebbe essere già in casa a partire proprio da Stefan Radu,