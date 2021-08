Federico Dimarco sta provando a ritagliarsi uno spazio nell’Inter di Simone Inzaghi. Il mercato però incombe così come l’ombra del Milan che ci può pensare

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta prendendo forma in queste settimane di lavoro. Il tecnico nerazzurro ha l’arduo compito di replicare e migliorare quanto di buono fatto da Antonio Conte nelle ultime due stagioni. Non sarà semplice, alla luce anche della politica di ridimensionamento dei costi della società che porta ad un mercato non proprio scoppiettante in entrata. Ciononostante qualche pedina si è mossa come il rientro dal prestito al Verona di Federico Dimarco, polivalente laterale classe 1997 che ha ben impressionato nelle prime uscite, venendo impiegato sia da esterno puro che da difensore nella retroguardia a tre. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dimarco se parte Theo Hernandez: cifre e assalto

Dimarco però è stato spesso accostato ad un possibile addio, nel caso in cui dovesse arrivare la proposta allettante. Nel caso specifico potrebbe ripensarci il Milan, che avrebbe bisogno di un nuovo terzino sinistro con potenzialità offensive nel caso in cui partisse Theo Hernandez. Il PSG infatti dovrebbe lanciare un nuovo assalto deciso prossimamente, spaventando i rossoneri.

Nel caso il Milan potrebbe fare un tentativo offrendo i 15 milioni che l’Inter richiede per Dimarco. La risposta nerazzurra sarebbe però certamente negativa non volendo rinforzare una diretta concorrente.