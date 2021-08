Calciomercato Inter: dall’addio di Hakimi al Psg, i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto all’altezza e i dubbi sono tanti. I dettagli

Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Psg, e l’Inter ancora è alla ricerca di un suo sostituto adeguato. Tanti i nomi fatti, da Nandez a Bellerin fino al più defilato Dumfries. Con il primo sembra ormai un affare compiuto, mancano solo gli ultimi dettagli e il giocatore potrebbe seriamente diventare nerazzurro. Con il secondo, invece, soltanto ora l’Arsenal ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Parliamo però della seconda alternativa, mentre Dumfries è il più lontano, considerando che il Psv non fa sconti a nessuno e vuole soltanto una cessione a titolo definitivo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, su chi puntare: Nandez il duttile, ‘Flash’ Bellerin o sul giovane Dumfries?

Nandez, Bellerin e Dumfries sono i nomi più caldi per la fascia destra. Ma su chi puntare? Premettiamo che questo tipo di analisi sono sempre difficili da fare perché, dopotutto, si capisce se una mossa è ideale soltanto nel lungo periodo. Si può, però, in base alle caratteristiche di ognuno, farsi un’idea concreta sul da farsi.

NAHITAN NANDEZ, UNO COME LUI E’ SEMPRE NECESSARIO: l’uruguaiano del Cagliari può veramente coprire una quantità di ruoli importante. Mezzala, mediano, trequartista e ovviamente esterno destro (che non è il suo ruolo principale). In una stagione lunga come quella a cui i club sono abituati, un giocatore del genere è fondamentale. E in effetti sembra che proprio lui approderà a Milano tra giorni se non addirittura ore.

HECTOR BELLERIN, ‘FRAGILMENTE’ VELOCE: una vera e propria scheggia che può far piangere eccome le difese avversarie sulla fascia destra. Purtroppo, però, in passato si è dimostrato essere anche molto fragile. E’ certamente un rischio, che in caso di spazio liberato nella rosa dell’Inter potrebbe anche essere corso. Non però come solo acquisto, perché la priorità rimane Nandez.

DENZEL DUMFRIES: IL PIU’ SIMILE AD HAKIMI (MA NIENTE SCONTI): in questo caso, forse, non si tratta nemmeno di scegliere. Sarebbe probabilmente il giocatore ideale (con le dovute proporzioni) per sostituire Achraf Hakimi. Ma il suo cartellino ammonta a 20 milioni di euro, l’Inter può permettersi solo prestiti in questa sessione di mercato e, per giunta, il Psv non fa sconti. Rimarrà, a meno di sviluppi clamorosi, solo un sogno di mercato.