Calciomercato Inter: nonostante il poco budget a disposizione, i nerazzurri continuano a lavorare. E arriva anche un annuncio importante

Denzel Dumfries sembra essere sempre più lontano dal Psv. Il giocatore, che piace molto all’Inter e in particolare a Simone Inzaghi che lo vede come il sostituto ideale sulla fascia destra per prendere il posto dell’ormai ex nerazzurro Achraf Hakimi. Al momento, Marotta e colleghi sembrano più inclini a chiudere per Nahitan Nandez o, in alternativa, portare a Milano Hector Bellerin: tutto, comunque, può cambiare come spiegato dall’osservatore del Psv. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve

Calciomercato Inter, futuro Dumfries: Non lascia per meno di 15 milioni”

Rik Elfrink, ai microfoni dell’emittente ‘Veronica’, ha spiegato che per il futuro di Dumfries ci siano ben poche strade percorribili lontano dall’Olanda:

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

“Dumfries? Inter ed Everton Lo vogliono da tanto tempo, ma ora non è possibile per tutti i motivi noti. Lui non partecipa alle partite per il momento. Futuro? Ho sentito qualcosa dal giornalista Valentijn Driessen, ma non so nemmeno se abbia visto il contratto. Gli sarà permesso di partire per quindici-venti milioni di euro”.