Giornata chiave se non decisiva per l’approdo in nerazzurro di Naithan Nandez. In Sardegna torna Nainggolan

Oggi ci sarà l’atteso vertice tra Inter e Cagliari per Nandez e Nainggolan. Vertice chiave, se non decisivo per l’approdo del primo in nerazzurro. Il grave infortunio accorso a Rog può forse frenare l’operazione, anche se il jolly uruguagio continua a spingere per il suo approdo alla corte di Simone Inzaghi. I due club cercheranno di limare le ultime distanze, il ‘Corriere dello Sport’ non esclude che possa andare in porto addirittura uno scambio di prestiti (più diritto) tra appunto Nandez e Agoume, con quest’ultimo deputato a rimpiazzare il sopracitato Rog.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari: rientra nell’affare Nandez, ecco come

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

In Sardegna ci tornerà sicuramente Radja Nainggolan. Per evitare una minusvalenza, l’Inter dovrebbe cederlo con la formula del prestito contribuendo al pagamento di parte dello stipendio che supera gli 8 milioni di euro lordi. Il ‘contributo’ per il belga rientrerà di fatto nell’affare Nandez, con il quale i nerazzurri hanno già una intesa sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro.