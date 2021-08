Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito sta sorprendendo in Svizzera al Basilea. Ma già il prossimo anno potrebbe fare ritorno in nerazzurro

“Abbiamo preso in prestito dall’Inter Sebastiano Esposito perché siamo convinti di poterlo aiutare a migliorare il proprio gioco fino al punto di diventare una punta di spicco in Europa. Impressioni? Ottime. È vero, statisticamente non è stata la sua migliore stagione, ma secondo me la Serie B non è un campionato adatto ai giovani attaccanti. Si confrontano con giocatori scafati, sono messi di fronte a squadre tatticamente preparate. Qui il campionato è diverso, e questo è stato il punto sul quale abbiamo fatto leva per convincere i nerazzurri”.

Philipp Kaufmann, ‘stratega’ del Basilea, così ai microfoni di ‘Transfermarkt’ su Sebastiano Esposito che nel club svizzero sta stupendo con gol bellissimi, l’ultimo soprattutto. Il futuro del giocatore italiano, comunque non è scontato: se la crescita sarà costante, è molto prevedibile che possa tornare all’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Esposito: da non escludere un ritorno in nerazzurro

Sebastiano Esposito sta facendo molto bene al Basilea, come abbiamo detto. Lo stesso Kaufmann ne esalta le qualità spiegando che può diventare un attaccante davvero importante.

Se farà una grande stagione come in Svizzera, ma anche a Milano, si auspicano, è molto probabile che l’Inter lo aggiungerà alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il suo futuro, infatti, sembra essere legato più che mai ai nerazzurri. Insieme a Martin Satriano ovviamente, un altro talento che non è assolutamente di troppo alla ‘Beneamata’.