Il Cagliari punta Satriano ma Inzaghi frena: sta pensando di tenerlo

Come rivela Tuttosport, il Cagliari sta seriamente pensando a due attaccanti dell’Inter per risolvere i propri problemi in attacco. Pinamonti o Satriano potrebbero rientrare nell’affare Nandez aiutando i rispettivi club a sbloccare la situazione. Su Pinamonti pende l’incognita stipendio, mentre l’uruguaiano potrebbe essere la scommessa vincente e un’occasione davvero ghiotta di mettersi in mostra in Serie A. Tuttavia, Inzaghi starebbe frenando la possibilità che il baby sudamericano possa essere ceduto: lo sta tenendo seriamente in considerazione come potenziale quarta punta.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore