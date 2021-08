Naithan Nandez sta per diventare un giocatore dell’Inter. Ecco i dettagli del possibile accordo con il Cagliari di Giulini

Starebbe per concludersi la telenovela Nandez. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Sportmediaset.it’, infatti, l’Inter e il Cagliari sono a un passo dall’accordo per il jolly uruguagio. Ballano sempre quei due milioni per il prestito oneroso, i nerazzurri offrono 3 milioni mentre i sardi ne chiedono cinque, ma l’affare si farà. La formula sarà ovviamente quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-21 milioni di euro. Marotta e Ausilio stan provando a inserire un paio di contropartite, una di queste Radja Nainggolan (il club targato Suning può farsi carico del suo stipendio lordo del prossimo anno), in modo da abbassare di molto l’esborso cash per il cartellino del 25enne di Punta del Este.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo assalto Chelsea a Lukaku | Super offerta all’Inter e al belga

LEGGI ANCHE >>> Marotta pregusta lo ‘scippo’ alla Juventus | Contratto triennale

Calciomercato Inter, Nandez più un terzino: è sfida a due

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Come vi ha spiegato Interlive.it, la società di viale della Liberazione punta al doppio colpo: Nandez più un vero e proprio laterale destro, alle giuste condizioni. Il preferito resta sempre Dumfries del Psv Eindhoven, subito dopo Bellerin dell’Arsenal. I ‘Gunners’ hanno aperto al prestito con diritto, anche se per il prestito vogliono una cifra alta.