Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sui possibili successori di Lukaku, per il quale è in atto un grande pressing da parte del Chelsea

L’Inter ha detto no alla seconda grande offerta per Lukaku, idem il belga, ma se il Chelsea dovesse ulteriormente alzare la posta – arrivando magari ai 150 milioni che chiede Marotta – ecco allora che la partenza del centravanti belga diventerebbe molto probabile. Ma chi raccoglierebbe la pesante eredità del numero 9? Secondo ‘La Repubblica’ sarebbe essenzialmente corsa a due, vale a dire tra Dusan Vlahovic della Fiorentina, come già anticipato tre giorni da Interlive.it, e Duvan Zapata dell’Atalanta.

Calciomercato Inter, Vlahovic o Zapata per il post Lukaku: le cifre

Il candidato numero uno al dopo Lukaku sarebbe probabilmente il serbo Vlahovic, nove anni più giovane e dunque con prospettive superiori rispetto al colombiano, comunque molto apprezzato da Ausilio. Per il centravanti dei viola, nel mirino di Juventus e Milan oltre che di Tottenham e Borussia Dortmund, servirebbe un investimento da circa 60 milioni, mentre per il bomber della ‘Dea’ qualcosa come 50 milioni.