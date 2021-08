Inter: Romelu Lukaku può concretamente lasciare i nerazzurri e approdare al Chelsea. Enrico Mentana si esprime polemicamente a riguardo

Peggio di un incubo quello con cui si sono alzati i tifosi dell’Inter, ovvero una possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che offre oltre 100 milioni di euro per acquistarlo. Com’era prevedibile, soltanto l’idea di perdere un giocatore del genere non piace ai tifosi nerazzurri. Uno di questi è certamente Enrico Mentana che sui social è stato chiarissimo quanto duro nei confronti di Suning. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Mentana: “Se vendete Lukaku, siete imperdonabili”

“L’Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto”.

“È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku. È come se dopo aver vinto il suo primo scudetto Angelo Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola. Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare, ma in ogni caso non smantellate la squadra che ci ha riportato in alto. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe”.