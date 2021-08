L’Inter sta per cedere Lukaku al Chelsea scatenando una forte reazione dei tifosi. Già partita la contestazione, almeno sui social

Per i tifosi interisti quello di quest’oggi non dev’essere stato un dolce risveglio. Romelu Lukaku è sempre più vicino ad approdare oltremanica, su di uno manto erboso che aveva già calcato appena maggiorenne. Infatti, dopo un primo rifiuto da parte della dirigenza interista, il Chelsea è pronto ad affondare nuovamente il colpo con la speranza di chiudere definitivamente la trattativa. La notizia ha suscitato non poche polemiche sul web, tant’è che i tifosi nerazzurri sono letteralmente in rivolta.

Dopo aver letto molti pensieri su tw, credo che sia doveroso puntualizzare una cosa: #Lukaku, per ciò che rappresenta oggi nell’ambiente Inter, non lo sostituisci. Centra poco il costo del suo sostituto o la qualità, big Rom ci ha rapito il cuore. #Inter #LukakuNonSiTocca — Fabian (@FabianGllava) August 4, 2021

Siamo sopravvissuti alla cessione di Ronaldo? si, vero. Ma era diversa. Sapevamo che sarebbe stato sostituito al meglio e infatti prendemmo Crespo. Il problema della cessione di #Lukaku è che navighiamo nell’incertezza più assoluta. #LukakuNonSiTocca — Il Floydiano (@Vito_Salvia) August 4, 2021

L’anno scorso ho comprato le maglie di #Eriksen e di #Lukaku.

Vedendo un po il panorama credo che mi prenderò quella di #Gagliardini, magari é la volta buona. — Owen Brozospritz 💣 (@owenbuzzo) August 3, 2021

Lukaku al Chelsea: i tifosi dell’Inter contestano il club

C’è chi vede in Lukaku un simbolo, un Dio, una risorsa ancora indispensabile per consolidare l’egemonia offensiva a disposizione di Simone Inzaghi. C’è chi, invece, scava più a fondo e punta il dito, ricercando proprio nel neo tecnico e nella dirigenza Suning due figure fallaci. Molti altri, tuttavia, non sono affatto sorpresi delle scelta che l’Inter potrebbe compiere, visto e considerato che si tratterebbe pur sempre di rimpolpare le casse societarie. Altri ancora restano indifferenti ed imparziali, consci di come il calcio italiano degli ultimi dieci-quindi anni se non di più sia sempre stato costellato di pochi fuoriclasse da sempre destinati ad altri campionati europei.

Sono senza parole! Giuro su Dio che se mi vendono #Lukaku io smetto di seguire l’#Inter. #SuningOUT #LukakuNonSiTocca — Antonio (Iskadar) (@Iskadar54629712) August 4, 2021

Se volessero re-investire il 90% dell’incasso, perché venderlo? Se vendono, vendono per fare cassa. #LukakuNonSiTocca — fabrybuh (@fabrybuh) August 4, 2021

Poi se dovesse andare via Lukaku si potrà intavolare un discorso sul perché le squadre italiane non sono in grado di tenere i loro campioni e sullo stato della lega calcio e dei suoi rappresentanti. Ma capisco che è meglio dire gne gne tu hai venduto Lukaku. #LukakuNonSiTocca — Giacometal (@GiacomoGattoni) August 4, 2021

Reazioni a parte, le 24 reti messe a segno nelle 36 partite giocate durante la scorsa stagione hanno fatto del gigante belga una indiscussa garanzia. Trovare un sostituto all’altezza della sua caratura tecnica, con le stesse doti fisiche ed atletiche, potrebbe rivelarsi un’ardua impresa. All’Inter l’ultima parola.

Andrea Scisci