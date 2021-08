Julio Cesar: “Trovare sostituti all’altezza di Hakimi e Lukaku sarà molto difficile”

Inter, l’ex portiere Julio Cesar ha voluto dare il suo parere sulla situazione della sua ex squadra e sulla possibile cessione di Romelu Lukaku

Durante la presentazione della squadra di Amazon Prime per la Champions, era presente anche l’ex portiere dell’Inter del ‘Triplete’ Julio Cesar, che è stato inserito anche lui all’interno di questo nuovo reality. L’ex estremo difensore, ha voluto dare il suo parere sulla situazione della sua ex squadra e soprattutto sulla possibile partenza di Romelu Lukaku.

Queste le sue parole, ai margini della manifestazione: “Questa situazione dell’Inter è dettata da un problema finanziario. L’Inter deve rispettare il Fair Play Finanziario. Antonio Conte è un allenatore che mi piaceva tanto, con la mentalità giusta e ha vinto lo Scudetto. Lukaku ha fatto una stagione bellissima ma quando a un club nella situazione dell’Inter arriva un’offerta del genere è difficile rifiutarla. E lo stesso discorso vale per Hakimi. Spero adesso che l’Inter possa andare sul mercato per sostituirli, ma trovare sostituti all’altezza sarà molto difficile”. In ogni caso, visto la reazione di dirigenza e tifosi, in questo momento Zhang ci sta riflettendo.