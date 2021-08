L’asse tra Inter e Chelsea potrebbe non coinvolgere solamente Romelu Lukaku. I ‘Blues’ sono scatenati e mettono nel mirino un altro big nerazzurro

Non solo Lukaku, il Chelsea punterebbe un altro big dell’Inter. Parliamo di Stefan de Vrij. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Marotta pregusta lo ‘scippo’ alla Juventus | Contratto triennale

LEGGI ANCHE >>> Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve

Calciomercato Inter, non solo Lukaku: il Chelsea pensa a de Vrij

I ‘Blues’ punterebbero su Stefan de Vrij come erede dell’esperto Thiago Silva, spesso infortunato al netto di un valore assoluto comunque eccezionale. La prima offerta del club londinese potrebbe essere di appena 10 milioni di euro cash più il cartellino di Marcos Alonso, che tanto piace all’Inter e che ha una valutazione di 20 milioni.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

Ai nerazzurri farebbe peraltro molto comodo un laterale mancino come lo spagnolo ex Fiorentina, ma la società meneghina darebbe via de Vrij solo per una cifra cash da 35/40 milioni, ovvero di totale plusvalenza.