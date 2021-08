Calciomercato Inter: il futuro di Lucien Agoume non sembra così chiaro. Il giocatore francese potrebbe rimanere come lasciare. I dettagli

Lucien Agoume è un grandissimo talento che sta cercando di ritagliarsi uno spazio nell’Inter del futuro. Lui, che piace a top club del calibro di Bayern Monaco, potrebbe rimanere in nerazzurro con Simone Inzaghi pronto a collocarlo come vice di Marcelo Brozovic. Nulla è ancora certo, però: proprio per questo, Marotta e colleghi stanno lavorando con l’entourage del giocatore per venirne a capo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Agoume tra rinnovo e prestito: INTERLIVE

Lucien Agoume, che ha il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe rinnovare presto fino al 2024. Il giovane calciatore francese, secondo le informazioni raccolte da Interlive potrebbe rinnovare fino al 2024 con l’Inter. Il suo entourage sta lavorando per trovare l’intesa giusta con i nerazzurri.

In più, si cerca la soluzione migliore per il suo futuro. Il giocatore piace ad Inzaghi che lo vorrebbe come vice Brozovic, ma non è escluso un altro prestito (non in Italia). Ad ogni modo, le carte verranno definitivamente scoperte dopo il 20 agosto. A meno di offerta shock, comunque, la ‘Beneamata’ ha tutte le intenzioni di trattenere Agoume nonostante le difficoltà dovute al Covid.