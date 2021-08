Può considerarsi conclusa la trattativa dell’Empoli per il giovane Pinamonti. Ecco cosa manca per l’annuncio

Tanto desiderato, cercato e infine trovato. Questo è il decorso cronologico degli eventi che hanno permesso all’Empoli di chiudere la posizione aperta per il reparto offensivo. Ad arrivare è proprio Andrea Pinamonti, classe 99, sul quale il presidente della società toscana Fabrizio Corsi aveva speso parole di elogio ed incoraggiamento. L’accordo raggiunto con l’Inter è di un prestito secco, ma c’è da limare ancora quale possa essere la percentuale di ingaggio che spetterebbe all’Empoli. Lo stipendio del calciatore infatti è di circa 2 milioni di euro, molto più di qualsiasi altro all’interno della rosa azzurra. Da capire se sarà lo stesso Pinamonti a decidere di decurtarsi proprio parte dello stipendio per agevolare l’ufficialità del trasferimento.

Calciomercato Inter, Pinamonti nuovamente via

Sebbene in via temporanea, l’Inter e Pinamonti devono separarsi ancora in direzione Empoli. Il centravanti, uscito proprio dal vivaio nerazzurro, ha disputato un numero esiguo di partite da professionista col biscione: poco più di dieci nel giro di tre stagioni totali. Nel mentre, però, è stato un punto di riferimento sia per il Frosinone, con cui ha totalizzato 27 presenze e 5 reti e il Genoa, 32 presenze e 5 reti. A suo vantaggio non solo delle buone doti ma anche l’età, che gli spiana davanti un avvenire importante.