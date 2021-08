Prima ufficialità per Romelu Lukaku che in attesa di quella col Chelsea prolunga con l’agente Federico Pastorello. Annuncio e dettagli

Ormai ci siamo: la storia d’amore tra l’Inter e Romelu Lukaku va verso la conclusione anche per via ufficiale dopo la chiusura della trattativa dei giorni scorsi. Il belga attende ormai di raggiungere Londra per firmare con il Chelsea, club dal quale ripartirà la sua corsa alla Champions League dopo due anni straordinari in nerazzurro. Nell’attesa di ufficializzare il suo approdo ai ‘Blues’, che per la verità sarebbe un ritorno, Lukaku ha siglato un altro tipo di accordo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, in attesa del Chelsea: Lukaku rinnova col suo agente Pastorello

Mentre i tifosi del Chelsea scalpitano, nell’attesa delle comunicazioni ufficiali relative all’addio di Lukaku dall’Inter, nella giornata odierna Federico Pastorello, agente del centravanti belga, ha annunciato il prolungamento del contratto con l’ex United fino al 2023.

Lo storico procuratore con una foto e un messaggio allegato su Instagram ha rivelato: “Sono orgoglioso di annunciare la proroga del contratto di rappresentanza con Romelu Lukaku. Ancora insieme fino al 2023! Tu sei il mio re”. Ancora due anni fianco a fianco quindi con Big Rom.