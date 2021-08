Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano tantissimo su Nahitan Nandez che nel frattempo fa ‘irritare’ il Cagliari. Tutti i dettagli

L’Inter, che è ad un passo da Edin Dzeko, è vicina a portare a Milano anche Denzel Dumfries per circa 20 milioni di euro. Il giocatore olandese del Psv dovrebbe essere il naturale sostituto di Achraf Hakimi sulla fascia destra. Tuttavia, come jolly sia per il centrocampo che per le vie laterali, i nerazzurri non mollano Nahitan Nandez. Dopo lo sfogo di qualche giorno fa, il calciatore uruguaiano spinge per passare alla ‘Beneamata’ in virtù della promessa che il Presidente del Cagliari Giulini gli fece – in caso di salvezza, sarebbe potuto approdare in un top club -. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nandez vuole solo i nerazzurri: Giulini irritato, ma l’uruguaiano è ‘in attesa’

Secondo ‘Centotrentuno.com’, portale vicino al club sardo, la società e Giulini stesso si starebbero irritando per questa situazione (accettato il prestito con diritto di riscatto, ma l’Inter offre tre milioni invece di cinque).

Proprio per questo, il Cagliari avrebbe chiesto all’entourage del giocatore di presentare nuove pretendenti che possano mettere sul piatto quanto l’Inter, invece, non sembra voler spendere. Ad ogni modo, ad oggi i nerazzurri rimangono favoriti. Dopo Dumfries, è probabile che anche Nandez possa approdare presto alla corte di Inzaghi.