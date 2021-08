Calciomercato Inter: dopo l’addio di Romelu Lukaku i nerazzurri non stanno a guardare e puntano fortemente Duvan Zapata. I dettagli

Romelu Lukaku al Chelsea, e l’Inter pensa già al nuovo attaccante titolare in vista della prossima stagione. Duvan Zapata è in pole per prendere il posto del centravanti belga, seguito da Correa e dal sogno Vlahovic. Proprio riguardo all’attaccante colombiano giungono novità davvero rilevanti sul suo futuro da nerazzurro a… nerazzurro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, agenti Zapata attesi in Italia

Tra l’Inter e Duvan Zapata c’è già un accordo di massima cosiccome tra i nerazzurri e l’Atalanta, che però deve ancora individuare un sostituto. Ma è confermato che Zapata è il primo nome sulla lista dell’Inter. La novità, riportata da ‘Calciomecato.it‘, è che gli agenti del colombiano saranno in Italia per fare un punto della situazione col loro assistito e con l’Atalanta. A breve quindi si attendono sviluppi sulla pista Zapata, la cui alternativa è rappresentato oggi da Correa e, in maniera oggi più sfumata, da Lorenzo Insigne.