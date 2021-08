Sale la voglia di migliorare l’attacco in casa Inter. Spunta il profilo di Lorenzo Insigne, ancora in scadenza di contratto. Ipotesi di scambio con Spalletti

Il Napoli dell’ex nerazzurro Luciano Spalletti si avvicina alla nuova stagione con una grande incognita legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, dopo la straordinaria vittoria agli Europei, reclama un rinnovo di contratto con annesso aumento di ingaggio. Intenzioni ben lontane da quelle del patron Aurelio De Laurentiis che propone 3,5 milioni, quindi un abbassamento dello stipendio attuale con spalmatura su più anni. In questa enorme spaccatura economica prova ad inserirsi proprio l’Inter, sempre a caccia di un altro attaccante dopo l’arrivo di Dzeko come prima punta. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, piace Insigne: spunta uno scambio col pupillo di Spalletti

Inter quindi su Insigne qualora se ne presentasse l’occasione concreta, visto il contratto in scadenza tra appena un anno. Per ora non sono arrivate offerte ufficiali, con il Napoli che dal canto sui chiede almeno 25/30 milioni di euro per pensare di liberare con anticipo il proprio capitano.

Proprio da Napoli, per alimentare l’eventuale affare con l’Inter, spunta l’ipotesi di una suggestione rappresentata da uno scambio alla pari tra lo stesso Insigne e Marcelo Brozovic, centrocampista croato anche lui in scadenza tra un anno, e grande pupillo dell’ex nerazzurro Luciano Spalletti. A riportarlo sono i colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, che avanzano questa curiosa ipotesi di mercato.