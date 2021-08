Calciomercato Inter: Brozovic è un elemento indispensabile nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Qualcosa potrebbe cambiare però

Marcelo Brozovic è veramente un elemento indispensabile. Lo abbiamo visto negli anni e, molto probabilmente, il centrocampista croato lo sarà anche sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. E’ però in scadenza di contratto, con tanti club pronti ad affondare il colpo se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto con l’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Lautaro, momenti decisivi | Confermato rilancio Tottenham

Calciomercato Inter, Brozovic alla Roma: lo vuole Mourinho

José Mourinho è da pochi mesi il nuovo allenatore della Roma e ha già chiesto vari innesti per questa sessione di mercato; in cima alla lista, un profilo esperto e pieno di personalità che possa rendere la mediana dei giallorossi di un livello decisamente più alto. Come, ad esempio, il centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka che però appare ormai sfumato. Proprio per questo, il tecnico portoghese e il club capitolino punterebbe a Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE>>> Insigne-Inter, ecco cosa può succedere | Dettagli e cifre

Il suo contratto con l’Inter scade il prossimo giugno. La Roma potrebbe proporre uno scambio con Villar, giovane talento spagnolo che non rientra nei piani dello ‘Special One’. Marotta e colleghi hanno risposto con un secco no dato che il giocatore è incedibile, e peraltro lo stesso Villar non convince la dirigenza. Allo stesso tempo, non fa impazzire l’idea di venderlo in Italia a qualche rivale. Più semplice la possibilità che l’Inter provi il tutto per tutto da qui a fine stagione per rinnovare il contratto dell’ex Dinamo Zagabria.