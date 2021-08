By

Calciomercato Inter: Milan Skriniar è un giocatore fondamentale nella rosa dei nerazzurri ma il Real Madrid vuole fare un regalo ad Ancelotti

Achraf Hakimi al Psg, Romelu Lukaku al Chelsea e adesso anche Lautaro Martinez – che vuole rimanere e la prossima settimana inizieranno i dialoghi per il rinnovo di contratto – che piace a tantissime big europee. Anche Milan Skriniar, non è un segreto, è il desiderio di tante squadre che puntano a raggiungere il top. Il Real Madrid sembra essere tornato alla carica, dato che il Presidente dei ‘Blancos’ Florentino Perez vuole fare un ‘regalo’ al tecnico Carlo Ancelotti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Addio Lukaku, i retroscena dalla telefonata a Inzaghi alla risposta di Suning

Calciomercato Inter, Skriniar puntato dal Real Madrid: i dettagli

Il Real Madrid punta Milan Skriniar. Il motivo è molto semplice, al di là delle indubbie qualità del giocatore slovacco; i ‘Blancos’ hanno perso sia Sergio Ramos che Varane, e infatti il nuovo allenatore delle ‘Merengues’ vuole almeno un centrale di destra da piazzare nella sua formazione tipo in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter, accordo con clausola | 70 milioni

Il suo preferito è proprio Skriniar. Florentino Perez vorrebbe provare ad accontentarlo nonostante il budget limitato. Pronta un’offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic (valutato sui 30 milioni) ai margini del progetto. Parliamo di una proposta che molto probabilmente verrebbe respinta, dato che l’Inter e Simone Inzaghi non vogliono intaccare la difesa e per Skriniar, meno di 60 milioni, non verrebbero nemmeno valutati.