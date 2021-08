Agoume: dopo il rinnovo pronto a trasferirsi in prestito in Ligue 1. Brest in pole

Inter, Lucien Agoume dopo aver rinnovato il contratto è pronto per provare l’esperienza in Ligue 1 probabilmente nel Brest

Il giovane centrocampista dell‘Inter Lucien Agoume, aveva il contratto in scadenza nel giugno del 2022. La società nerazzurra, glielo ha rinnovato di altri 2 anni qualche giorno fa in un incontro con i suoi procuratori. Una volta risolto il problema contratto, adesso il club nerazzurro dovrà trovare la destinazione perfetta, che gli permetta di giocare con continuità. Come ha spiegato Sky Sport, il calciatore dovrebbe andare a fare un altro anno di esperienza, dopo quella allo Spezia in cui però non ha trovato molto spazio, nel campionato francese e probabilmente nel Brest anche se non si esclude l’interessamento di altre formazioni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In ogni caso, la scelta dovrà cadere su una squadra che permetta al giocatore di poter dimostrare il suo valore con continuità. Lo scorso anno nella formazione ligure, ha raggiunto soltanto le 12 presenze su 38 partite, si spera che nella prossima squadra possa collezionarle molte di più.