Calciomercato Inter: i nerazzurri iniziano a muoversi per sostituire Handanovic e un nome a sorpresa potrebbe arrivare a zero tra un anno

L'Inter pensa al sostituto di Samir Handanovic in vista del 2022. Tanti i nomi fatti, con André Onana che sembra essere il profilo più accreditato per approdare in nerazzurro il prossimo anno – l'attuale portiere dell'Ajax arriverebbe a parametro zero. Nulla è detto, però, considerando che Marotta e colleghi puntano un altro obiettivo a zero in vista della prossima estate: Mattia Perin.

Calciomercato Inter, Perin per il dopo Handanovic: rilancio Ausilio

Non solo Onana, in uscita dall’Ajax e che potrebbe approdare al Lione già in questa sessione di mercato, l’Inter monitora anche la situazione relativa a Mattia Perin. Il portiere della Juventus piace ai nerazzurri e in particolare al direttore sportivo Piero Ausilio dai tempi del Genoa.

L’estremo difensore bianconero ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere una chance a zero non da poco per la ‘Beneamata’. Al momento, comunque, siamo sempre nel ramo delle ipotesi e delle valutazioni; di sicuro, in vista del prossimo anno, è una possibilità da tenere seriamente in considerazione.