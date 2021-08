Lukaku: esordio in Premier League contro l’Arsenal

Inter, dopo la bella vittoria contro il Genoa i tifosi nerazzurri assisteranno curiosi all’esordio del loro ex beniamino con il Chelsea

Dopo la convincente vittoria allo stadio Giuseppe Meazza contro il Genoa valida per la prima giornata del campionato di serie A, i tifosi nerazzurri si apprestano comodamente a vedere cosa faranno le due ‘nemiche’ Juventus e Milan, impegnate entrambe in trasferta, la prima oggi contro l’Udinese, la seconda domani contro la Sampdoria e soprattutto cosa combinerà Romelu Lukaku che si appresta ad esordire con il Chelsea nel derby inglese con l’Arsenal allo stadio Emirates. Il tecnico Thomas Tuchel ha deciso di puntare su di lui Mount ed Havertz in questa sfida che promette scintille e spettacolo.

In questa partita i ‘Gunners‘ dovranno fare a meno dei due attaccanti Lacazette e Aubameyang alle prese con il Covid 19 così come Pulisic per i ‘Blues’. Dopo la sconfitta inaspettata alla prima giornata in casa del Brentford la squadra di Arteta è attesa ad un pronto riscatto, ma viste le assenze non sarà sicuramente facile contro i vincitori dell’ultima Champions League.