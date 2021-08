Skriniar: dopo 11 anni il primo gol stagionale porta la firma di un difensore

Inter, dopo 11 anni il primo gol della stagione della squadra milanese porta la firma di un difensore: Milan Skriniar

Ci sono voluti 11 anni perché un difensore segnasse il primo gol della squadra meneghina in una nuova stagione del campionato di serie A. Nel 2011 fu Lucio che aprì le marcature, nella vittoriosa sfida contro l’Udinese terminata 2-1, le altre due reti furono di Floro Flores per la squadra friulana e di Eto’o per quella milanese. Era l’Inter del post ‘Triplete’ con in panchina Rafael Benitez. E’ stato Milan Skriniar, anche grazie al corner pennellato da Calhanoglu, a insaccare di testa e ad avere questo onore. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabilmente senza Romelu Lukaku la squadra di Simone Inzaghi perde un importante punto di riferimento in attacco ma forse permette a tutti gli altri giocatori di rendersi pericolosi nell’area avversaria, soprattutto con i tre centrali Bastoni, De Vrij e appunto Skriniar, che sanno essere molto pericolosi sulle palle inattive. Probabilmente la squadra nerazzurra ha perso qualche certezza, ma ha aumentato ulteriormente la sua imprevedibilità.