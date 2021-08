Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità di un approdo in nerazzurro anche di Scamacca. Ipotesi scambio

Dopo Correa, l’Inter potrebbe regalare ad Inzaghi anche Gianluca Scamacca. Il 22enne è rappresentato dallo stesso agente dell’argentino, Alessandro Lucci, e il Sassuolo è disposto a privarsene visto che non è dietro le gerarchie di Dionisi. Il classe ’99 romano andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dzeko, al momento scoperto. Marotta potrebbe sfruttare a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti col Dg neroverde Carnevali, chiudendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Scamacca piace comunque a tante altre società, comprese Sampdoria e Verona, quest’ultima avversaria venerdì al Bentegodi.

Calciomercato Inter, ipotesi Scamacca-Satriano

Con il Sassuolo potrebbe pure andare in porto uno scambio, per la precisione quello tra Scamacca e Satriano. Il primo approderebbe a Milano con annessa opzione d’acquisto, il secondo andrebbe in Emilia in prestito secco visto che l’Inter non vuole perdere il controllo del cartellino dell’uruguagio. Per Satriano, comunque, la soluzione più probabile è quella del prestito in Serie B. A tal proposito, rumors di calciomercato danno in pole il Crotone.