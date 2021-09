Inzaghi: in vista della sfida con la Samp recupera Gagliardini e attende Sanchez

Inter, nonostante 14 defezioni il tecnico Simone Inzaghi prosegue con la preparazione in vista della sfida di domenica 12 settembre con la Sampdoria

Sono ben 14 i calciatori che hanno lasciato Appiano Gentile per giocare con le rispettive Nazionali gli incontri validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022. Per Simone Inzaghi un bel problema, anche se con i giocatori rimasti al Training Suning Center, prosegue con la preparazione in vista della sfida di domenica 12 settembre alle ore 12.30 contro la Sampdoria. Sky Sport, ha voluto dare le ultime informazioni sulla squadra nerazzurra e nello specifico, sui due giocatori che stanno cercando di risolvere i loro problemi fisici per tornare a disposizione dell’allenatore: Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez.

Per quanto riguarda il centrocampista, è tornato ad allenarsi con i compagni sia nella giornata di ieri che oggi. Discorso diverso per l’attaccante che, nonostante prosegua il suo avvicinamento alla completa guarigione, servirà molta più pazienza per evitare di anticipare il suo rientro, come fece a luglio durante la Copa America, onde evitare di avere un’altra ricaduta.