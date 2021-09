Vecino, il tecnico Tabarez lo mette subito titolare contro il Perù

Inter, il centrocampista Matias Vecino titolare con la sua Uruguay nella sfida contro il Perù valida per le qualificazioni mondiali

Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino sarà sicuramente schierato in campo dall’allenatore Oscar Tabarez questa sera alle 3 ora italiana, le 20 allo stadio nazional di Lima, per la sfida valida per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022 contro il Perù. Al suo fianco nel centrocampo che il tecnico metterà in campo ci saranno Valverde e Betancur. La ‘Celeste’ dovrà fare a meno sia di Suarez infortunato che di Cavani bloccato in Inghilterra per la pandemia e quindi, le incursioni del calciatore interista in area potrebbero essere molto importanti per cercare di vincere una partita che, viste le pesanti assenze, non sarà per nulla semplice.

LEGGI ANCHE >>> Tutto fatto: intesa da 85 milioni di euro | L’annuncio UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> L’ex Juve si offre a costo zero | Risposta decisa di Marotta

In questo momento l’Uruguay è quarta a pari merito con la Colombia con 8 punti, ma è a un solo punto dall’Ecuador, più distanziati Argentina con 12 punti e Brasile a punteggio pieno con 18 punti e con la qualificazione già quasi in tasca. Viceversa il Perù è in fondo alla classifica con soli 4 punti.