Inter: in vista del ritorno, i nerazzurri si preparano al match contro la Sampdoria ma anche al Real Madrid con qualche ‘sorpresa’ in tasca

La sosta delle nazionali è appena entrata nel vivo, ma Simone Inzaghi si sta già muovendo per preparare le partite che attendono l’Inter dal rientro in campo atteso tra poco più di una settimana. Tante le alternative che il tecnico piacentino potrebbe sviluppare in vista del match ci campionato contro la Sampdoria e, soprattutto, la sfida di Champions League contro il Real Madrid: alcune delle autentiche ‘sorprese’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, contro la Sampdoria solo Dzeko: ecco Vidal in Champions League

Con la sosta delle nazionali, soprattutto per i giocatori sudamericani, che si rivelerà pesante anche in termini di viaggi e tempistiche, è altamente probabile che Simone Inzaghi in vista della Sampdoria rimetta in scena il 3-5-1-1 risultato vincente nelle amichevoli pre-stagionali e nella prima di campionato contro il Genoa. Sensi, come nelle precedenti uscite, in appoggio all’unica punta Edin Dzeko. Più di un’idea considerando la situazione e, soprattutto, l’imminente debutto in Champions League.

Un esordio con il Real Madrid che verosimilmente significherà turn over e qualche novità di formazione; Arturo Vidal, infatti, potrebbe agire a centrocampo dal 1′ con Barella e Brozovic. In attacco non è affatto da escludere una coppia tutta argentina formata da Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Un tandem d’attacco mai visto in nerazzurro; novità che ad Inzaghi stuzzica non poco e, in vista del confronto contro i ‘Blancos’, assolutamente valida. Chiedete al Verona e al Venezuela, in caso, cosa ne pensano…