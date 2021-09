Occhio sempre ai futuri calciatori a parametro zero in casa Inter. I nerazzurri infatti sono proiettati al prossimo futuro e anche un milanista potrebbe tornare di moda grazie a Mino Raiola

Uno sguardo al presente e l’altro sempre rivolto al futuro per la dirigenza dell’Inter che pensa già in ottica 2022. La prossima estate scadranno infatti i contratti di diversi calciatori di prima fascia, che potrebbero in un modo o nell’altro finire anche in ottica nerazzurra. Nello specifico l’Inter osserva anche la situazione di Alessio Romagnoli, difensore del Milan finito dallo scorso gennaio a ricoprire il ruolo di prima riserva vista l’esplosione del duo composto da Tomori e Kjaer. Il numero 13, in scadenza 2022, è finito dunque indietro nelle gerarchie di Pioli che non sembra disposto a cambiare la graduatoria interna al momento. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Romagnoli a zero dal Milan: le cifre per abbattere la concorrenza

Alla luce della situazione tecnica attuale, a meno di sorprese, Romagnoli non dovrebbe rinnovare con il Milan. A quel punto l’agente Mino Raiola potrebbe offrirlo nuovamente all’Inter, club al quale era stato già accostato anche nel recente passato.

Nel caso l’accordo tra le parti si potrebbe trovare sulla base di 4 milioni a stagione per quattro anni, sbaragliando di fatto anche la possibile concorrenza della Juventus, altro club sempre vigile per quanto concerne il futuro di Romagnoli.