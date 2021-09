Fair Play Finanziario: riunione a Nyon tra il 9 e il 10 settembre per riscriverlo

Inter, la prossima settimana incontro della Uefa a Nyon per riscrivere le regole del Fair Play Finanziario una bella notizia per i club europei

La prossima settimana a Nyon, la Uefa si riunirà per riscrivere le regole del Fair Play Finanziario che tanto stanno facendo discutere da quando sono state introdotte, anche per l’uso abbastanza parziale che ne viene fatto in sede di punizioni in caso di mancato rispetto. Secondo quanto ha dichiarato il Times, i club potranno spendere al massimo il 65/70% dei ricavi per stipendi, agenti e mercato.

La regola precedente parlava di un terzo del ricavato, adesso si è passati al doppio abbondante e per molti club potrebbe essere una grande occasione, anche per evitare certe operazioni spericolate per by passare la regola in maniera al limite del legale, visto che non sempre si potrebbero fare certe operazioni senza sforare il limite massimo. In ogni caso i club che non rispetteranno tali parametri, verranno pesantemente multati con una sanzione che verrà definita luxury tax e verrà applicata in automatico. Gli eventuali incassi, verranno poi redistribuiti tra i club che si sono meglio comportati e hanno rispettato pienamente le regole.