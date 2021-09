Infortunio all’inguine | Ufficiale: salta Sampdoria-Inter

Non finisce la serie negativa di problemi fisici per la Sampdoria che dovrà fare a meno del suo terzino sinistro. L’Inter guadagna un altro vantaggio

Dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini e i fastidi accusati da Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal nel corso degli impegni con le rispettive Nazionali, la Sampdoria di mister D’Aversa si trova privata anche di Nicola Murru. Il terzino ex-Cagliari ha saltato la gara amichevole con la Ternana e sarebbe stato già in dubbio per la partita in calendario contro l’Inter a Genova, ma adesso l’impiego del compagno di reparto Augello è dato per certo. Il problema accusato da Murru, scrive ‘La Repubblica’, sembrerebbe di natura infiammatoria nella zona inguinale e va tenuto sotto controllo.

Inter, assenze in casa Sampdoria da sfruttare

In vista della prossima partita contro la Sampdoria, l’Inter potrebbe sfruttare le numerose assenze come armi in più di un arsenale già carico di opzioni offensive. Potrebbe essere proprio la fascia la zona di campo più soggetta agli assalti nerazzurri, con un Dumfries che potrebbe finalmente dare il suo contributo sin dall’inizio proprio lungo l’out di competenza dell’infortunato Murru.