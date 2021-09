Marotta punta la riserva di lusso | Colpo Inter e addio Juventus

Novità importanti in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio al lavoro per regalare a Inzaghi una riserva di lusso a costo zero

Chiusa da meno di una settimana la sessione estiva di calciomercato, è già tempo di concentrarsi sul futuro. Non tanto su gennaio, per il quale va ancora capito ovviamente dove occorrerà intervenire per puntellare la rosa dell’Inter. Quanto per la prossima stagione: ci sono quattro mesi di tempo per corteggiare i calciatori in scadenza di contratto a giugno e imbastire le trattative per portarli a Milano da svincolati. L’amministratore delegato Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio hanno dimostrato negli anni di essere tra i migliori dirigenti della Serie A quando c’è da piazzare un colpo a costo zero ed i prossimi sono già ‘in cottura’. Ma c’è un giocatore, in particolare, che potrebbe far fare il salto di qualità alla formazione di Inzaghi.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tolisso

Stiamo parlando di Corentin Tolisso. Il 24enne centrocampista francese è stato relegato dal Bayern Monaco al ruolo di riserva di lusso. Il tecnico Nagelsmann lo ha schierato titolare soltanto nel match di Coppa di Germania vinto 12-0 contro i dilettanti del Bremen. In Bundesliga, invece, appena 24 minuti da subentrato contro il Colonia, mentre col Borussia Monchengladbach finì in tribuna e con l’Hertha Berlino ha visto l’intera partita dalla panchina. Scontata la separazione a fine stagione anche per non rischiare di essere escluso dalla Francia per i Mondiali: il ct Deschamps continua a convocarlo, ma le cose potrebbero cambiare. Come detto, l’Inter è fortemente interessata a Tolisso per rinforzare il centrocampo senza spendere un euro e battere sul tempo la concorrenza della Juventus.